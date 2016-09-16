Иван Захарчук: "Победили "Динамо" за счет активной игры в зоне атаки"

Форвард "Сочи" Иван Захарчук после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (2:1) выразил удовлетворение победой. При этом хоккеист отметил, что команда полностью провалила второй период.

– Очень рады, что сегодня выиграли, 3 очка – у нас, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Захарчука. – Игра складывалась качелями. Первый период вроде бы неплохо, второй – полностью провалили, в раздевалке получили и вышли на третий период собранными. Полезли вперед, из-за чего были удаления у "Динамо", 5 на 3 реализовали. Наша вторая шайба – работа на пятаке, как говорится, "мясной" гол. В целом, игрой очень доволен и очень рад за команду, что выиграли.

– Как вам играется в КХЛ после ВХЛ, где вы были заметным игроком? Сегодня на площадке в составе обеих команд было много игроков из ВХЛ. Можно сказать, что ничего страшного в КХЛ, если брать уровень, нет?

– Наверное, первые матчи еще на предсезонном турнире были тяжеленькими. Потом уже влился, Вячеслав Геннадьевич дает игровое время, я получаю удовольствие и уже чувствую себя на льду очень комфортно.

– Уровень все-таки отличается или не очень?

– Да, уровень отличается. В КХЛ побыстрее игра, плюс она тут силовая. Ребята здесь мастеровитые. Отличия, конечно, есть.

– За счет чего вам удалось дожать соперника?

– За счет активной игры в зоне атаки, потому что второй период мы провалили полностью. На третий период вышли все заряженные, с положительными эмоциями, каждый друг друга поддержал. Полезли на пятак, заработали удаления в составе соперника, забили два гола – второй хорошим получился. Затем дотерпели до конца, выстояли и не дали "Динамо" шансов даже войти и встать в зоне. Выполнили установку, всегда шайбочку выводили, что от нас тренеры и требовали.