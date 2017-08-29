Иван Захарчук: "Матч против "Адмирала" выдался непростым"

Нападающий "Сочи" Иван Захарчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (3:1) отметил, что команде противостоял сильный соперник. Форвард подчеркнул, что сочинцам удалось победить благодаря выполнению тренерских установок.

– Матч выдался довольно-таки непростым, – цитирует клубная пресс-служба Захарчука. – Быстрые два гола немножечко нас и подломили, потому что потом "Адмирал" перехватил инициативу, забил нам гол. Было у нас удаление, ребята выстояли. Второй период был полностью равным, атаковали и мы, и они. Где-то мы их простили, где-то они нас. В третьем, скажу честно, соперник добавил, потому что проигрывал 2:1. Им нужно было сравнивать, ребята пошли в атаку. Но мы сумели выполнить тренерскую установку, играли просто через борт, вперед, что нам в итоге принесло гол на контратаке. Хороший пас от Евгения Лапенкова, гол, 3:1. Стало полегче в эмоциональном плане, ребята выстояли, не дали им снять вратаря, войти в зону.

– У вас сегодня после двух периодов было 6 бросков в створ. Чем объясните такую нацеленность на ворота?

– Это тоже была установка от тренеров – больше бросать. Да и я сам, когда удается момент, всегда пытаюсь вылезть на ворота и бросить, потому что нужно забивать: уже три игры без голов. Думаю, если так же продолжать бросать, то придут голы и все наладится как у меня, так и у остальных ребят.