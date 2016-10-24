Иван Захарчук: "Фортуна была на стороне минского "Динамо", а "Сочи" не повезло"

Нападающий "Сочи" Иван Захарчук после заключительного матча выездной серии с минским "Динамо" (2:5) подчеркнул, что команде было непросто провести семь встреч через один день. Форвард не исключил, что поражение от минчан обосновано невезением.

- Семь игр через день - очень тяжело, особенно, если учитывать, что лазарет пополняется чуть ли не после каждой игры, - приводит пресс-служба сочинцев слова Захарчука. - Плюс в игре с минчанами еще и удаление Пашки (Падакина - Прим. "СЭ") в начале второго периода. Все это немного нас подкосило. Но, в целом, все нормально, это спорт.

- Вроде бы, и две победы, но, в то же время, четыре очка из девяти. Довольны выездом?

- Вячеслав Геннадьевич говорит, что из поездки надо привозить как минимум 50 процентов очков. Думаю, что наши 45 процентов с выезда - хороший результат. Ребята молодцы, бьются. Самое главное, что в каждой игре мы проявляем характер. Наверное, в игре с Минском Фортуна была на их стороне, нам немного не повезло. Моменты были, и вратари нас выручали, но мы сами не забили. Лично у меня было момента два точно… Мне кажется, просто не повезло.