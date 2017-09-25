Иван Телегин: "У ЦСКА нет спада, просто нужно усерднее работать"

Нападающий ЦСКА Иван Телегин после победы над "Слованом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой с Романом Любимовым в одном звене. Также хоккеист отметил, что у армейцев нет спада и нужно усерднее работать.

– Что не получилось в начале матча, когда команда нахватала удалений, пропустила шайбу?

– Может, перегорели где-то, – сказал Телегин. – Мы провели хорошую смену, и ребята попытались подхватить это, заработали удаление в своей зоне. Надо исключить такие моменты.

– Вы сначала отдали голевой пас Любимову, потом сами забросили шайбу.

– Мы еще до этого играли с Любимовым. У нас хорошо получалось. Первый раз в этом сезоне с ним в звене сыграли. Заранее договорились, что будем делать и у нас хорошо вышло.

– Валерий Ничушкин тоже отличную шайбу забросил.

– Да. Он молодец. Проявил индивидуальные качества, вошел в зону, поставил защитника на прямые ноги и обыграл вратаря.

– С чем причина спада у ЦСКА?

– Да нет никакого спада. Просто нужно усерднее работать. Возможно, халатно относимся к моментам. Не получается забить. Будем исправлять ситуацию.

– Вы уже видели расписание сборной России на Олимпиаде?

– Смотрел. У нас оно висит в раздевалке. Там все указано: когда начинаются сборы олимпийской сборной и когда заканчиваются.

– Уже известно расписание нашей команды на турнире, и первый матч мы проведем со словаками.

– Я не знал. Еще не смотрел расписание. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)