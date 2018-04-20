Иван Телегин: "Слушайте, мы же не мальчики для битья"

Нападающий ЦСКА Иван Телегин после поражения от "Ак Барса" (1:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина отметил, что у него нет отчаяния.
– Что произошло между вами и Свитовым после того, как прозвучала сирена?
– Ничего особенного. Было обычное столкновение, а потом обменялись словами. Ничего страшного.
– Не боязно было бы с ним подраться, если он предложил?
– А чего бояться? Даже если он сильнее, то в лицо прилетит каждому. Правильно?
– Не засчитанный гол ЦСКА при счете 0:0 как-то повлиял на игру?
– Никак не повлиял. Не нам решать, стоит засчитывать шайбу или нет. Самое главное в той ситуации было продолжать играть.
– Нет отчаяния после счета 1-3 в серии?
– Слушайте, мы же тут не мальчики для битья. Надо выходить и биться на каждый матч в независимости от того, какой счет в серии. Это финал Кубка Гагарина. Каждый эпизод надо играть до последнего.
– Может, ЦСКА будет даже проще, ведь назад отступать уже некуда?
– Конечно.
– Все матчи финальной серии похожи друг на друга. Может, что-то вам поменять?
– Все менять не надо. Казань использует свои моменты на контратаках. Нельзя сказать, что мы не удерживаем темп. Просто местами проваливаемся. Нужно в каких-то моментах, особенно в обороне, играть проще.
– Чего не хватает ЦСКА?
– Голов. (Игорь ЕРОНКО)
dzhuzy
Судя по кол-ву хитов за матч,вы не мальчики.Вы девочки.Вас татары по бортам размазывают,а вы в штаны наложивши ползаете.Даже Пащнин обоср...
00:09
Иван-крестьянский сын
Именно, что мальчики для битья: Ак Барс вас делает как хочет!
23:50 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
плюшевые мишки. сначала престарелый мозяка об вас ноги вытер, теперь бревна-легионеры казанские клоунов делают. допингист зарипов вообще ухахатывается - на этих двух выигранных финалах обеспечил себе безбедную старость. учитывая, какие препараты он всю жизнь жрал, это немаловажно.
23:23 20 апреля