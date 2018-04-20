Иван Телегин: "Слушайте, мы же не мальчики для битья"

Нападающий ЦСКА Иван Телегин после поражения от "Ак Барса" (1:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина отметил, что у него нет отчаяния.

– Что произошло между вами и Свитовым после того, как прозвучала сирена?

– Ничего особенного. Было обычное столкновение, а потом обменялись словами. Ничего страшного.

– Не боязно было бы с ним подраться, если он предложил?

– А чего бояться? Даже если он сильнее, то в лицо прилетит каждому. Правильно?

– Не засчитанный гол ЦСКА при счете 0:0 как-то повлиял на игру?

– Никак не повлиял. Не нам решать, стоит засчитывать шайбу или нет. Самое главное в той ситуации было продолжать играть.

– Нет отчаяния после счета 1-3 в серии?

– Слушайте, мы же тут не мальчики для битья. Надо выходить и биться на каждый матч в независимости от того, какой счет в серии. Это финал Кубка Гагарина. Каждый эпизод надо играть до последнего.

– Может, ЦСКА будет даже проще, ведь назад отступать уже некуда?

– Конечно.

– Все матчи финальной серии похожи друг на друга. Может, что-то вам поменять?

– Все менять не надо. Казань использует свои моменты на контратаках. Нельзя сказать, что мы не удерживаем темп. Просто местами проваливаемся. Нужно в каких-то моментах, особенно в обороне, играть проще.

– Чего не хватает ЦСКА?

– Голов. (Игорь ЕРОНКО)