Иван Телегин: "Главное, что ЦСКА в матче с "Трактором" сыграл на ноль"

Нападающий ЦСКА Иван Телегин после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Трактором" (3:0) подчеркнул, что проблема усталости в начале сезона носит, в первую очередь, психологический характер. Форвард отметил, что армейцам было важно не пропустить в этой игре.

- Думаю, наше звено неплохо отыграло матч, забили два гола в большинстве, - приводит ТАСС слова Телегина. - Хотя, прежде всего, отлично сыграла вся команда - дали Фасту отстоять на ноль, что самое главное.

Физическая усталость от предсезонных нагрузок, прежде всего, находится в голове. Сейчас каждая команда КХЛ играет под нагрузками - ничего страшного в этом нет.