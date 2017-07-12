Иван Сеничев: "КХЛ пошла навстречу "Трактору" при составлении календаря на декабрь"

Директор "Трактора" Иван Сеничев остался доволен календарем регулярного чемпионата КХЛ для челябинцев на декабрь. Он отметил, что лига пошла навстречу клубу, который в конце года отмечает 70-летние со дня основания.

В предварительной версии календаря у челябинцев было запланировано девять игр на выезде, а в январе восемь матчей - на своем льду. "Трактор" обратился к руководству КХЛ с просьбой поместить в расписание домашние матчи на декабрь, чтобы приурочить их к Неделе хоккея (24 декабря челябинский клуб отметит 70-летие со дня основания. Цикл мероприятий, посвященных этому, пройдет с 18 по 24 декабря. - Прим "СЭ").

- Мы просили изменить именно этот момент, - цитирует ТАСС Сеничева. - В конце декабря клуб празднует 70-летие: мы хотели бы сделать для болельщиков в Челябинске праздник, и КХЛ пошла нам навстречу. Эти матчи увенчают Неделю хоккея, посвященную юбилею "Трактора". Челябинские болельщики увидят красочное околохоккейное шоу.

Календарь "Трактора" в конце декабря 2017 года

19 декабря - ЦСКА (г)

21 декабря - "Витязь" (г)

25 декабря - "Динамо" Мн (д)

27 декабря - "Локомотив" (д)