Иван Николишин подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Нападающий Иван Николишин заключил контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 2 года. В первом сезоне 20-летний хоккеист будет выступать по трехстороннему контракту, позволяющему играть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Затем контракт будет двухсторонним – возраст не позволит нападающему выступать в МХЛ.

Выступления за армейцев перспективный форвард начнет в чеховской "Звезде".

Николишин закончил хоккейную школу ЦСКА, после чего три сезона провел в Западной юниорской лиге (WHL) в Канаде, выступая за клубы "Эверетт" и "Ред Дир". Всего в регулярном чемпионате WHL форвард провел 216 матчей, сумев набрать 203 очка (65 шайб и 138 передач). В плей-офф WHL на счету Николишина 21 матч и 12 (3+9) набранных очков.

Сезон-2012/13 сын чемпиона мира 1993 года Андрея Николишина провел в "Красной Армии", сыграв за молодежку красно-синих 53 матча в МХЛ и набрав в них 23 очка.

20-летний нападающий неоднократно вызывался в юношескую, юниорскую и молодежную сборную России. Николишин является серебряным призером первых Зимних юношеских Олимпийских игр в Инсбруке в составе российской команды.