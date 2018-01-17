Иван Налимов: "Кто мой главный конкурент в "Салавате"? Все"

Голкипер "Салавата Юлаева" Иван Налимов после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что пропустил единственную шайбу в этой встрече из-за своей ошибки. Также вратарь отметил, что все игроки его амплуа в команде являются соперниками.

– Прокомментируете вашу единственную пропущенную шайбу. Вам не показалось, что вы далеко выкатились и домик открыли?

– Что-то я много неправильного сделал… Выкатился я хорошо, я неправильно исполнил свой элемент, поэтом он попал, ничего страшного.

– То есть, сопернику повезло?

– Не только везение. Мастерство, везение, все вместе. Я еще неправильно сыграл.

– Кто ваш главный конкурент: Андрей Кареев или Бен Скривенс?

– Все конкуренты, ворота одни – нас трое. Все готовы играть каждый матч. Мы все одна команда.

– А кто тогда главный друг?

– Все мои друзья, мы команда, это одна семья.

– Три матча – три победы. За счет чего вам так удачно удалось начать?

– Три победы уже в прошлом, мы двигаемся дальше и готовимся к следующему матчу.

– Как между тремя вратарями распределяются матчи?

– Конечно, мы разговариваем с тренерами, о чем общаемся, я не скажу. Пусть это останется внутри команды, это наша кухня.

– Спичку не вытягиваете?

– Все довольно…

– Легально?

– Да.