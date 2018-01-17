Иван Налимов: "Кто мой главный конкурент в "Салавате"? Все"

Голкипер "Салавата Юлаева" Иван Налимов после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что пропустил единственную шайбу в этой встрече из-за своей ошибки. Также вратарь отметил, что все игроки его амплуа в команде являются соперниками.
– Прокомментируете вашу единственную пропущенную шайбу. Вам не показалось, что вы далеко выкатились и домик открыли?
– Что-то я много неправильного сделал… Выкатился я хорошо, я неправильно исполнил свой элемент, поэтом он попал, ничего страшного.
– То есть, сопернику повезло?
– Не только везение. Мастерство, везение, все вместе. Я еще неправильно сыграл.
– Кто ваш главный конкурент: Андрей Кареев или Бен Скривенс?
– Все конкуренты, ворота одни – нас трое. Все готовы играть каждый матч. Мы все одна команда.
– А кто тогда главный друг?
– Все мои друзья, мы команда, это одна семья.
– Три матча – три победы. За счет чего вам так удачно удалось начать?
– Три победы уже в прошлом, мы двигаемся дальше и готовимся к следующему матчу.
– Как между тремя вратарями распределяются матчи?
– Конечно, мы разговариваем с тренерами, о чем общаемся, я не скажу. Пусть это останется внутри команды, это наша кухня.
– Спичку не вытягиваете?
– Все довольно…
– Легально?
– Да.