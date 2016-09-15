16:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Иван Глазков вернулся в "Сочи"

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"Сочи" приобрел у "Адмирала" права на 24-летнего защитника Ивана Глазкова, информирует официальный сайт "леопардов". С хоккеистом будет подписан контракт до 30 апреля 2018 года.

В прошлом сезоне Глазков уже выступал за "Сочи", проведя 15 матчей (3 из них – в плей-офф) и набрав в общей сложности 5 (0+5) очков при показателе полезности "+12". Нынешний чемпионат игрок линии обороны начал в составе "Адмирала", где в 7 играх отметился двумя голевыми передачами.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ivan-Glazkov-pereshel-v-Sochi-4659

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