Иван Глазков вернулся в "Сочи"

"Сочи" приобрел у "Адмирала" права на 24-летнего защитника Ивана Глазкова, информирует официальный сайт "леопардов". С хоккеистом будет подписан контракт до 30 апреля 2018 года.

В прошлом сезоне Глазков уже выступал за "Сочи", проведя 15 матчей (3 из них – в плей-офф) и набрав в общей сложности 5 (0+5) очков при показателе полезности "+12". Нынешний чемпионат игрок линии обороны начал в составе "Адмирала", где в 7 играх отметился двумя голевыми передачами.