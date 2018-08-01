Иван Бочаров: "Уверен, победами "Динамо" привлечет людей на новую арену"

Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров отметил, что команда привлечет болельщиков на "ВТБ-Арену" благодаря победам и хорошей игре.

Два последних сезона динамовцы проводили домашние матчи на арене "ВТБ Ледовый дворец". Предстоящий чемпионат бело-голубые начнут на арене "Мегаспорт". Ранее генеральный директор столичного клуба Валерий Шанцев заявил, что с 1 января 2019 года "Динамо" будет принимать гостей на новой "ВТБ-Арене" в Петровском парке, которая будет вмещать 11 488 зрителей.

– Как воспитанник "Динамо", я хочу быстрее переехать на новую арену, – цитирует ТАСС Бочарова. – Если это произойдет по ходу сезона, буду только рад, это не должно помешать нам выигрывать. Валерий Павлинович Шанцев обещал, что после Нового года уже будем там играть, очень жду этого момента.

На топовые матчи мы полностью собирали "ВТБ Ледовый дворец". В прошлом сезоне мы играли неудачно и не оправдали доверия болельщиков. Уверен, победами мы привлечем людей на нашу новую арену. Если мы будем хорошо играть, то наши болельщики будут регулярно заполнять арену в Петровском парке.