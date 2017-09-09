Иван Бочаров: "У ЦСКА все семь звеньев опасны"

Голкипер "Динамо" Иван Бочаров после поражения от ЦСКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что готовился выйти на лед в этом матче. По его словам, соперник выиграл благодаря хорошей игре всех звеньев.

- Сильно волновались перед матчем?

- Мне говорили до матча, что, возможно, я сыграю. Поэтому был готов выйти.

- Кто в ЦСКА самый опасный?

- Все семь звеньев у них опасны. Команда здорово играет в комбинационный хоккей. Совершает много бросков, подставлений, добиваний.

- В первом периоде у вас было много работы.

- Для меня так лучше, втянулся в игру. Потом даже легче стало.

- Расскажите про роковой гол, когда Телегин в клюшку сыграл.

- Он сыграл на опережение, на лету сбил шайбу, попал в ловушку. Она отскочила на пятак и ее занесли. Если бы он сыграл клюшкой выше перекладины, тогда бы взятие ворот отменили. Видимо, он сыграл ниже перекладины.

- Чувствовали, что могли зацепить ничью?

- Да, но не хватило везения. Немного недоработали и чуть-чуть подсели. К тому же, у соперника есть ротация состава, а у нас ее почти нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)