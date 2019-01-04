Иван Бочаров о новой арене "Динамо": "Все великолепно"

Голкипер "Динамо" Иван Бочаров рассказал о впечатлениях от новой арены московского клуба после победы над "Автомобилистом" (2:0)

- Для вас как воспитанника "Динамо" сегодняшний матч был особенным?

- Не только для меня, но и для нас всех - болельщиков, ветеранов, руководства, команды - это большое событие. Хоккей сюда вернулся. Здесь долгое время был футбол.

- Вы же ходили сюда как болельщик?

- Да, меня папа сюда в первый раз на футбол привел, когда я был маленьким. Помню пластиковые кресла, как "Динамо" заняло третье место в чемпионате. Очень приятно было здесь сыграть в дебютном матче.

- Нам арена понравилась. А игрокам?

- Все великолепно. Освещение отличное, борта мягкие, стекла большие. Главное, чтобы зрителям было удобно. Только лед поначалу было не очень, когда мы тут катались две недели назад. Сейчас все нормально. Только здесь внутри такие лабиринты, необходимо время, чтобы адаптироваться.

Намного приятнее играть при аншлаге. Нас поддерживали весь матч, гораздо лучше так, чем на Ходынке, когда на нас ходило по три с половиной тысячи. Надеюсь, что в будущем новая арена тоже будет заполняться.

- Почувствовали, что "Автомобилист" не просто так остается одним из лидеров?

- Все равно это очень сильная команда с приличным подбором игроков. Секстон, Да Коста, Доус - лучшие в лиге, против них всегда интересно играть. Сегодня все звезды сложились в нашу пользу. Матч на ноль - приятный бонус. (Михаил Зислис)

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