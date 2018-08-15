Иван Бочаров: "Ну какие Олимпийские игры без хоккея?!"

Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров в интервью пресс-службе клуба уверен, что хоккей должен быть представлен в программе Олимпиады.

На днях президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Игры-2022 в Пекине могут пройти вообще без мужского хоккейного турнира.

– Не обсуждали в команде новость о том, что хоккей собирались убрать из программы Олимпийских игр?

– Нет, конечно. Я и сам сейчас новости особо не читаю – сосредоточен на подготовке к сезону. Но мне жена рассказывала. Это полная глупость! Ну какие Олимпийские игры без хоккея?!

– А, может, для хоккея действительно нужен отдельный мощный турнир раз в четыре года, куда бы приезжали все сильнейшие игроки? Не в рамках Олимпиады, а наподобие чемпионата мира по футболу?

– Это тяжело сделать. Потому что календари КХЛ и НХЛ не совпадают. Кто-то должен подстроиться. А это не так просто.