Иван Бочаров: "Мнение и опыт Миронова насчет НХЛ точно никак не скажутся на итоговом решении"

Вратарь "Динамо" Иван Бочаров в интервью "СЭ" отметил, что играть в НХЛ – его мечта. Однако добиваться этой цели нужно начинать с юниорских североамериканских лиг.

– С защитником Андреем Мироновым, вернувшимся из Северной Америки, уже успели пообщаться?

– Да, буквально четыре часа назад тренировались вместе с Андреем на льду в Новогорске.

– Что он говорит по поводу возвращения в родной клуб?

– У Андрея остались двоякие впечатления от поездки в "Колорадо". Наверное, так произошло потому, что у него не получилось закрепиться в команде НХЛ. Миронов также сказал, что в плане организации ему больше нравится играть в России.

– Его не самый удачный опыт не оттолкнет вас от попытки поехать за океан?

– НХЛ – мечта для любого хоккеиста, и я – не исключение. Пока меня за океан не зовут, поэтому и говорить об этом не вижу смысла. Если предложение оттуда мне все же поступит, то мнение и опыт Миронова точно никак не скажутся на итоговом решении.

– Чего нужно добиться в КХЛ, прежде чем отправляться в сильнейшую хоккейную лигу мира, или все это не так принципиально?

– Мое мнение таково – за океан нужно уезжать молодым и начинать свой путь к покорению НХЛ с нуля. То есть, с CHL (юниорской лиги). (Игорь ЕРОНКО)