Иван Бочаров: "Хочу стать в "Динамо" номером один"

Голкипер "Динамо" Иван Бочаров в интервью "Известиям" отметил, что в новом сезоне собирается завоевать место в основе команды. Бело-голубые стартуют в КХЛ в воскресенье игрой с "Салаватом Юлаевым".
– Ощущаете себя основным вратарем "Динамо"?
– На данный момент нет. Но для этого есть сезон, чтобы все исправить.
– Чего ждете от предстоящего сезона КХЛ?
– Жду, что мы будем побеждать больше, уверенно войдем в плей-офф и там покажем, на что мы способны. От себя лично жду стать номером один, приносить пользу команде.
– Что нужно исправить команде по сравнению с прошлым сезоном, в котором вам не удалось пройти в плей-офф?
– Это решать тренерскому штабу и руководству. Думаю, летом они сделали всё возможное для этого. Теперь дело за нами.
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https://iz.ru/784376/aleksei-fomin-pavel-gudkov/ivan-bocharov-khochu-stat-v-dinamo-nomerom-odin