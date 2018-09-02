Иван Бочаров: "Хочу стать в "Динамо" номером один"

Голкипер "Динамо" Иван Бочаров в интервью "Известиям" отметил, что в новом сезоне собирается завоевать место в основе команды. Бело-голубые стартуют в КХЛ в воскресенье игрой с "Салаватом Юлаевым".

– Ощущаете себя основным вратарем "Динамо"?

– На данный момент нет. Но для этого есть сезон, чтобы все исправить.

– Чего ждете от предстоящего сезона КХЛ?

– Жду, что мы будем побеждать больше, уверенно войдем в плей-офф и там покажем, на что мы способны. От себя лично жду стать номером один, приносить пользу команде.

– Что нужно исправить команде по сравнению с прошлым сезоном, в котором вам не удалось пройти в плей-офф?

– Это решать тренерскому штабу и руководству. Думаю, летом они сделали всё возможное для этого. Теперь дело за нами.