Иван Бочаров: "Динамо" может составить конкуренцию ЦСКА и СКА"

Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров заявил, что его команда способна конкурировать с такими командами как ЦСКА и СКА. По его мнению, клубу необходимо работать над обороной, но в целом состав уже сыгранный.

- Ожидаю, что будем больше побеждать, чем в прошлом сезоне, и уверенно выйдем в плей-офф, - приводят "Известия" слова Бочарова. - Там покажем, на что мы способны. Руководство клуба и тренерский штаб сделали для этого всё - теперь дело за нами. Нам надо еще работать над обороной и большинством, но в целом команда уже сыгралась и начинает демонстрировать комбинационную игру. Со своим составом мы можем составить конкуренцию ЦСКА и СКА. Сам же я постараюсь стать в команде вратарем номер 1 и приносить ей пользу.

В минувшем сезоне бело-голубые впервые в истории КХЛ не смогли выйти в плей-офф.