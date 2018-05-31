Источник: пьяный игрок "Ак Барса" Косов был остановлен ДПС за рулем такси

Нападающий "Ак Барса" Ярослав Косов, когда его остановил инспектор ДПС, управлял автомобилем такси, сообщает "Татар-Информ". По данным источника, Косов, который ехал в такси с празднования, в какой-то момент предложил водителю поменяться, так как шофер, по его мнению, медленно ехал. Водитель по непонятным пока причинам пустил нетрезвого пассажира за руль.

В пресс-службе МВД по РТ, факт остановки инспекторами ДПС Косова подтвердили. Сообщили, что протокол в отношении него был составлен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, протокол о передаче управления автомобилем нетрезвому, был составлен и на водителя такси.

Косов уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, первый раз пьяным его поймали инспекторы ДПС в Магнитогорске зимой 2015 года. Суд лишил его водительских прав, но само водительское удостоверение, по данным источника агентства, Косов так и не сдал. Сегодня в пять утра он снова попался за это же правонарушение.

В настоящее время направлен запрос в Магнитогорск. Полицейские ждут ответа по поводу того, при каких обстоятельствах был задержан Косов в прошлый раз и подробностей решения суда о лишении его водительских прав.

Если данные, имеющиеся у татарстанских полицейских, подтвердят их магнитогорские коллеги, в отношении игрока Косова может быть возбуждено уголовное дело.