Источник: 18-летний Кравцов останется в "Тракторе" на следующий сезон

Как утверждает "Челябинский хоккейный портал", несмотря на предметный интерес со стороны петербургского СКА, переход форварда "Трактора" Виталия Кравцова будет отложен как минимум на один сезон.



В минувшем сезоне 18-летний игрок был признан лучшим новичком КХЛ, чему способствовала его результативная игра в плей-офф с 11 (6+5) очками в 16-ти встречах.



22 июня в Далласе пройдет 56-й Драфт НХЛ, где Кравцов имеет шансы уйти в первом круге.