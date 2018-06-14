Источник: 18-летний Кравцов останется в "Тракторе" на следующий сезон

Как утверждает "Челябинский хоккейный портал", несмотря на предметный интерес со стороны петербургского СКА, переход форварда "Трактора" Виталия Кравцова будет отложен как минимум на один сезон.
В минувшем сезоне 18-летний игрок был признан лучшим новичком КХЛ, чему способствовала его результативная игра в плей-офф с 11 (6+5) очками в 16-ти встречах.
22 июня в Далласе пройдет 56-й Драфт НХЛ, где Кравцов имеет шансы уйти в первом круге.
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https://www.chelyabinskhockey.ru/pub/articles/traktoru-udalos-zashchitit-kravtsova/
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