22:57 14 июня | Хоккей — КХЛ

Источник: 18-летний Кравцов останется в "Тракторе" на следующий сезон


Как утверждает "Челябинский хоккейный портал", несмотря на предметный интерес со стороны петербургского СКА, переход форварда "Трактора" Виталия Кравцова будет отложен как минимум на один сезон.

В минувшем сезоне 18-летний игрок был признан лучшим новичком КХЛ, чему способствовала его результативная игра в плей-офф с 11 (6+5) очками в 16-ти встречах.

22 июня в Далласе пройдет 56-й Драфт НХЛ, где Кравцов имеет шансы уйти в первом круге. 

Дополнительная информация

https://www.chelyabinskhockey.ru/pub/articles/traktoru-udalos-zashchitit-kravtsova/

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Материалы других СМИ