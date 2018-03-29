"Исключение "Лады" и "Югры" из КХЛ справедливо"

Корреспонденты отдела хоккея "СЭ" Игорь ЕРОНКО и Алексей ШЕВЧЕНКО в эфире Ютуб-канала "СЭ" обсудили последние события КХЛ и НХЛ.
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Корреспонденты отдела хоккея "СЭ" Игорь ЕРОНКО и Алексей ШЕВЧЕНКО в эфире Ютуб-канала "СЭ" обсудили последние события КХЛ и НХЛ.
dmitriy_u_o_71
пусть засунут теперь свой кхл в себе в жопу
18:46
EVIL915
Админ, сволочь, коммент верни!
18:43
EVIL915
Конечно, справедливо! Чемпион МХЛ, обладатель Кубка Европейских чемпионов и не из Москвы! Надо развалить клуб любыми путями! Хорошо, развалили! Мля, опять воскрес и опять отбирает очки у лидеров! "Как так?" - говорят чинуши. " Надо подальше их засунуть... Давай так, чтоб без вариантов, в ВХЛ!" - добавил другой. Вы посчитайте сколько Тольятти чемпионов мира и Олимпийских игр воспитал и открыл дорогу сегодняшним звёздам русского хоккея! Я уж не говорю про НХЛ!
18:24