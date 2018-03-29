18:09 | Хоккей — КХЛ

"Исключение "Лады" и "Югры" из КХЛ справедливо"

3

Корреспонденты отдела хоккея "СЭ" Игорь ЕРОНКО и Алексей ШЕВЧЕНКО в эфире Ютуб-канала "СЭ" обсудили последние события КХЛ и НХЛ.

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

dmitriy_u_o_71

пусть засунут теперь свой кхл в себе в жопу

18:46

EVIL915

Админ, сволочь, коммент верни!

18:43

EVIL915

Конечно, справедливо! Чемпион МХЛ, обладатель Кубка Европейских чемпионов и не из Москвы! Надо развалить клуб любыми путями! Хорошо, развалили! Мля, опять воскрес и опять отбирает очки у лидеров! "Как так?" - говорят чинуши. " Надо подальше их засунуть... Давай так, чтоб без вариантов, в ВХЛ!" - добавил другой. Вы посчитайте сколько Тольятти чемпионов мира и Олимпийских игр воспитал и открыл дорогу сегодняшним звёздам русского хоккея! Я уж не говорю про НХЛ!

18:24

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!