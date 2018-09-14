13:02 | Хоккей — КХЛ

"- Исэнмесез, "Салават". - Сэлэм, "Ак Барс". Клубы КХЛ устроили переписку на татарском и башкирском

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"Ак Барс" и "Салават Юлаев" в Твиттере устроили дружескую переписку в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ. Примечательно, что представители обоих клубов общались на языках своих регионов - татарском и башкирском.

"Привет, соседи "Салават Юлаев". Готовы к зеленому дерби?"

"Привет, "Ак Барс"! Конечно! Сегодня аншлаг!"

"Приезжает чемпион!"

"Да, мы часто сами им были. Обсудим?" 

"Давайте! Что?"

"Чак-чак!"

"Чак-чак? Договорились! 18 октября выставим счет!" 

Матч "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcakbars/status/1040533729863716864

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