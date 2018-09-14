"- Исэнмесез, "Салават". - Сэлэм, "Ак Барс". Клубы КХЛ устроили переписку на татарском и башкирском

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" в Твиттере устроили дружескую переписку в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ. Примечательно, что представители обоих клубов общались на языках своих регионов - татарском и башкирском.
"Привет, соседи "Салават Юлаев". Готовы к зеленому дерби?"
"Привет, "Ак Барс"! Конечно! Сегодня аншлаг!"
"Приезжает чемпион!"
"Да, мы часто сами им были. Обсудим?"
"Давайте! Что?"
"Чак-чак!"
"Чак-чак? Договорились! 18 октября выставим счет!"
Матч "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.