"- Исэнмесез, "Салават". - Сэлэм, "Ак Барс". Клубы КХЛ устроили переписку на татарском и башкирском

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" в Твиттере устроили дружескую переписку в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ. Примечательно, что представители обоих клубов общались на языках своих регионов - татарском и башкирском.

"Привет, соседи "Салават Юлаев". Готовы к зеленому дерби?"

"Привет, "Ак Барс"! Конечно! Сегодня аншлаг!"

"Приезжает чемпион!"

"Да, мы часто сами им были. Обсудим?"

"Давайте! Что?"

"Чак-чак!"

"Чак-чак? Договорились! 18 октября выставим счет!"

Матч "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.