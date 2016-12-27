Иржи Секач: "Я бы не сказал, что "Ак Барсу" сегодня повезло"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после победы над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда заслужила непростую победу над соперником, а также отметил, что никто не сомневался в победе над петербургским клубом. Петербургский клуб является лидером Западной конференции, а казанцы идут на третьем месте на "Востоке".

– Как я обманул защитников СКА? Я обычно иду между двумя защитниками, а там уже как получится, – цитирует сайт "Ак Барса" Секача. – Я старался прессинговать соперника и получил шайбу. Мне повезло, что защитник ошибся. Я подумал, что вратарь бросится на шайбу, а он остался на линии. Тогда я пошел на ворота, сделал обманное движение и это сработало. Я бы не сказал, что "Ак Барсу" "повезло". Мы заслужили победу, старались играть до конца. В итоге добились того, к чему шли.

Момент со вторым голом? Эмиль все хотел сделать правильно, и все было бы правильно, если бы он попал шайбой в нужное место. Но, к сожалению, соперник перехватил шайбу. Сложно комментировать этот момент. Я видел этот гол только один раз. Что было, то было. Игры против СКА? Это были очень тяжелые, но очень интересные матчи. Мне нравится бросать вызов таким сильным командам. Мы знали, что можем победить СКА. Такие победы очень важны перед плей-офф. Я удивлен, что очень мало выходов два в одного или три в одного в овертаймах, как это есть в НХЛ. Мы играли хорошо в овертайме, на мой взгляд. Нужно играть с большим вниманием, так как одна ошибка приведет к пропущенной шайбе.