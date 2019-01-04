Иржи Секач: "Вряд ли есть что-то лучше, чем забивать так много голов"

Нападающий "Ак Барса"​ Иржи Секач прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым"​ (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 26-летний чешский хоккеист забросил в этой встрече свою 21-ю шайбу в сезоне.

– Вы установили рекорд своей результативности в "Ак Барсе" – 21 шайба за сезон. Как ощущения?

– Очень рад, вряд ли есть что-то лучше, чем забивать так много голов, – цитирует Секача пресс-служба "Ак Барса" на официальном сайте команды.

– Вам не хватает одной шайбы до первого места среди снайперов лиги. Для вас это вызов?

– Я не планировал достичь таких показателей, хотя сейчас уже довольно близко к первому месту. Не хочу зацикливаться на этом и быть жадным до голов, просто чтобы быть в списке лучших снайперов. Конечно, я знаю об этом, но постараюсь просто продолжить играть в тот же хоккей, буду делать то, что делаю сейчас. Возможно, я стану лучшим снайпером, возможно, нет. Я от этого не расстроюсь.

– Для вас есть разница, играет Джастин Азеведо на фланге или в центре?

– Нет, вряд ли. Я все равно знаю, что он рядом, тут от позиции не зависит. Всегда приятно выходить с ним на лед, мы хорошо друг друга знаем. Уверен, на нашей игре никак не сказывается, в центре он или на краю.

– В сентябре вы отыгрались со счёта 1:4 в матче против "Салавата Юлаева". В двух других матчах "Зеленого дерби" пропустили только две шайбы. Как это произошло?

– Думаю, мы просто хорошо готовились к матчам "Салаватом Юлаевым", особенно в последним двум встречам. К тому же, их мы проводили дома, а это дает огромное преимущество в важных играх. На выезде против Уфы играть сложно, особенно в начале матча – они летают по льду. А сейчас мы использовали своё преимущество, придерживались своей системы и не дали сопернику отыграться.

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