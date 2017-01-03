Иржи Секач: "У меня остался должок за матч в Уфе"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после победы над "Трактором" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что стало причиной его трехматчевой голевой серии, а также отметил, что никогда не симулирует перед судьями и играет до конца. В текущем сезоне 24-летний чех провел 33 матча в "регулярке" и набрал 24 (10+14) очка. Встречу против "Салавата Юлаева" казанцы проведут 5 января на домашней арене.

– На самом деле хорошо играю не только я, а все наше звено, – цитирует сайт "Ак Барса" Секача. – А я просто выжимаю максимум из моментов, которые у нас появляются. Я просто сказал себе, что могу играть лучше, что должен приносить больше пользы команде. Было тяжело вернуться на свой пик после года в НХЛ, где я не так много играл, но сейчас, надеюсь, что я набираю лучшие кондиции. Это мой стиль – я никогда не симулирую перед судьями. Пока меня не сбили с ног, я стараюсь держаться и играть. И не важно, было нарушение или нет.

Мы заработали несколько ненужных удалений, "Трактор" изменил ход игры, забросил пару шайб, воспользовавшись нашими ошибками. Хорошо, что нам удалось вновь выйти вперед и победить. Настрой перед матчем с "Салаватом"? Это очень важный матч, все в команде это понимают. Мы сделаем все, чтобы победить. Для меня эта игра будет особенной. У меня остался должок за матч в Уфе, мне хочется многое доказать.