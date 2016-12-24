Иржи Секач: "Шайба рассекла мне губу и выбила два зуба"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач рассказал о травме, которую получил в составе сборной Чехии на Кубке Первого канала. Также хоккеист оценил перспективы казанцев в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, который состоится 27 декабря.

– Я получил болезненную травму, после попадания шайбы в рот потерял два зуба, рассек губу, – цитирует сайт "Ак Барса" Секача. – Зубы я уже вставил, есть пара швов в полости рта. Поначалу было тяжеловато тренироваться, так как холодный воздух попадал в рот, и было больно. Но сейчас все хорошо.

Мы уже играли против СКА в начале сезона и побеждали их. Это лучшая команда КХЛ, но если мы обыгрывали их один раз, то можем сделать это еще раз.