Иржи Секач: "Нет слов, чтобы объяснить поражение "Локомотиву"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач не нашел слов, чтобы объяснить причину поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотиву" (0:2). Форвард подчеркнул, что нельзя выиграть, если тебе не удается поразить ворота соперника.

- Не знаю, как объяснить это поражение, - приводит пресс-служба казанцев слова Секача. - Просто нет слов. Мы не победили, вот и все.

- Вратарь "Локомотива" сегодня сыграл хорошо или вы сами не смогли создать ему проблем?

- Это не так важно. Ты не можешь победить, если не забиваешь. Это очевидно.

- Не так давно вы говорили, что "Ак Барс" должен играть в атаке креативнее. Что не получилось сегодня?

- Не знаю, что произошло сегодня. Не могу понять, почему у нас не получается, но мы не забиваем. Мы можем забивать больше.