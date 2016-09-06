Иржи Секач: "Не знаю, что сейчас происходит с "Ак Барсом"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3) подчеркнул, что у казанцев не получалась атакующая игра. По его словам, команде нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из этой ситуации.

- Честно говоря, я не знаю, что сейчас происходит с нами, - приводит пресс-служба казанцев слова Секача. - У нас ничего не получалось в атаке. Я еще не был в ситуации, когда имеют место такие проблемы. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из этой ситуации.

- В "Ак Барсе" много травмированных. Это сильно сказывается на игре?

- Травмы - это часть хоккея. Эпидемия случилась в самом начале сезона. Конечно, наша команда сейчас слабее, чем могла быть. Мы потеряли несколько сильных игроков. Это сказывается на наших действиях, но этим нельзя оправдывать поражения. ЦСКА сегодня был сильнее, они нас переиграли.

- Вы очень эмоционально отреагировали на игровой эпизод во втором периоде. Что там было?

- Тяжело, когда ты не можешь на протяжении долгого времени выйти из своей зоны. Это выводит из себя. Тем более я допустил тогда ошибку, поэтому так эмоционально отреагировал. Ненавижу проигрывать, поэтому и не сдержался.