09:04 | Хоккей — КХЛ

Иржи Секач: "Не до конца залечил травму. Благодарен парням, которые тащили меня"

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Форвард "Ак Барса" Иржи Секач назвал победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0, в серии - 4-1) командной. Чешский форвард пропустил игры полуфинала против "Трактора" из-за повреждения и вернулся на лед перед началом решающей стадии плей-офф.

- Я не играл в полную силу, не до конца залечил травму, - цитирует Секача пресс-служба "Ак Барса". - Но я делал все, что мог для команды. Благодарен парням, которые тащили меня. Это была невероятная командная победа.

В этой регулярке Секач принял участие в 50 матчах, набрав 42 (16+26) очков. В плей-офф в его активе 13 (4+9) баллов за результативность в 15 играх.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2018. Финал. "Ак Барс" vs ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Нормально, Иржи! Спасибо за Кубок тебе и остальным "легионерам". Это - командная победа. Вперед, "Ак Барс"!

13:36

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