Иржи Секач: "Не до конца залечил травму. Благодарен парням, которые тащили меня"

Форвард "Ак Барса" Иржи Секач назвал победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0, в серии - 4-1) командной. Чешский форвард пропустил игры полуфинала против "Трактора" из-за повреждения и вернулся на лед перед началом решающей стадии плей-офф.

- Я не играл в полную силу, не до конца залечил травму, - цитирует Секача пресс-служба "Ак Барса". - Но я делал все, что мог для команды. Благодарен парням, которые тащили меня. Это была невероятная командная победа.

В этой регулярке Секач принял участие в 50 матчах, набрав 42 (16+26) очков. В плей-офф в его активе 13 (4+9) баллов за результативность в 15 играх.

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