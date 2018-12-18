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Иржи Секач: "Матч с "Автомобилистом" был для "Ак Барса" игрой за 4 очка"

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Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (3:1) отметил, что для команды было важно обыграть соперника, который лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

- Очень важная игра, так как "Автомобилист" выше нас в турнирной таблице, - приводит "РИА Новости" слова Секача. - Для "Ак Барса" в этом матче разыгрывалось четыре очка, и я очень рад, что мы победили. Мы прибавили в последних матчах, выдали неплохую серию побед и все еще нацелены продолжать так же. Но и важно отметить, что у "Автомобилиста" был травмирован основной вратарь, и он потерял много очков.

Первое место в чемпионате для нас, конечно, важно, но еще важнее быть первым в плей-офф. Так было в прошлом сезоне, и хотелось бы повторить этот успех.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20181217/1548155885.html

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