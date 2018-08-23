Иржи Секач: "Из Кубка Гагарина ничего не ел. Только выпил немного чешского пива"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач, завоевавший в составе казанцев Кубок Гагарина, в интервью "РИА Новости" отметил, что в Чехии следят за чемпионатом КХЛ. Также форвард рассказал о том, как прошла его поездка с трофеем на родину.

– Вы привозили Кубок Гагарина в Чехию и провели там не один день, а четыре. Чем занимались?

– Все четыре дня прошли великолепно. Я отвез кубок в город Марианске-Лазне, где когда-то начинал играть в хоккей, показал его друзьям, детишкам из спортивных секций. Я побывал в еще нескольких маленьких городах, в том числе в месте, где родился. Люди с интересом встречали меня, им хотелось сфотографироваться с Кубком Гагарина. А уже на четвертый день я с Кубком Гагарина приехал в Прагу, где также показывал его друзьям.

– У Кубка Гагарина нет такой большой истории, как у Кубка Стэнли. Много болельщиков в Чехии приходило на встречи с вами?

– В основном на встречу пришли мои друзья, но в маленьких чешских городах интерес к кубку был большим. Я даже удивился, как много людей пришло, чтобы поздравить меня с победой. Было очень приятно, что многие жители моего родного города следят за моей карьерой в КХЛ, я увидел своих тренеров, своих бывших партнеров по детской команде. Было здорово.

– Ощутили чувство гордости, когда привезли кубок в родные места?

-Безусловно. Это же титул лучшего в КХЛ. Это не пивная лига, это большая победа. Даже когда я просто смотрел на Кубок Гагарина, то уже ощущал невероятные эмоции.

В Чехии следят за КХЛ. Все хоккеисты, которые играют в чешской лиге, мечтают о том, чтобы выйти на следующий уровень, а это или КХЛ, или шведский чемпионат. Чаще всего КХЛ. Лучшие игроки чешской лиги приезжают играть в Россию. Конечно, интерес к российской лиге немного упал, когда пражский "Лев" прекратил существование в 2014 году, болельщики были рассержены из-за этого, но сейчас иногда матчи КХЛ транслируются по чешскому телевидению.

– Александр Овечкин ел икру из Кубка Стэнли, а Евгений Кузнецов – пельмени. Самое сумасшедшее, что сделали с Кубком Гагарина вы?

– Я ничего не ел. Только выпил немного чешского пива.