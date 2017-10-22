Иржи Секач: "Игра пошла бы по-другому, если бы "Магнитка" забила первой"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после победы над магнитогорским "Металлургом"​ (4:0) отметил, что казанцам важно было грамотно сыграть в меньшинстве. Также он считает, что если бы соперник забросил первым, то игра пошла бы по другому сценарию.

– Наша игра в меньшинства была очень важна сегодня, – цитирует пресс-служба клуба Секача. – В таких матчах все решают детали.

– Из-за того что "Ак Барс" проиграл пять домашних матчей подряд "Магнитке", матч был более принципиальным?

– Не знал, что мы проиграли "Магнитке" пять раз подряд дома. Но игра была для меня принципиальной. Это была очень важная победа.

– Какой был ключевой момент матча?

– Игра пошла бы по-другому, если бы "Магнитка" забила первой. Но это хоккей, получилось так, что мы забросили эту шайбу. Очень рад этому.

– Вам не хватает Азеведо в вашем звене?

– Я обожаю играть с Азеведо, но сейчас думать об этом не стоит. Миша Глухов здорово вписался в нашу тройку, он много работает, создает моменты. Мне очень нравится.

– Кого "Магнитке" не хватает больше всего из прошлогоднего состава – Зарипова, Ли или Антипина?

– Думаю, что все они стали потерей для "Металлурга". Не могу выделить кого-то одного, так как все вместе они создавали удивительное сочетание, которое прекрасно понимало друг друга. Даже если бы ушел только один игрок, то все равно было бы уже не то.