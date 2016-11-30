Иржи Секач: "Думал, что игра с "Торпедо" будет очень сложной"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач подчеркнул, что он рассчитывал на победу с минимальным счетом в матче чемпионата КХЛ с "Торпедо" и не ожидал разгрома соперников. Казанцы обыграли дома нижегородцев со счетом 5:0. Секач забил гол и отдал результативную передачу.

– Я думал, что игра будет очень сложной, – приводит "Р-Спорт" слова Секача. – Мой отец прилетел в Казань, и я сказал ему, что, скорее всего, "Ак Барс" победит "Торпедо" со счетом 2:1. Но сегодня мы сыграли очень хорошо и заслужили победу. Нам удалось выполнить установку от и до. Мы играли против одной из лучших команд сезона, и главное, что не дали им много шансов в атаке.