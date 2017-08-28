Иржи Секач: "Большинство с Марковым работает очень здорово"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после победы над "Амуром" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что игра получилась тяжелой. По его словам, казанцы выиграли, потому что проявили характер.

– Ваши комментарии по игре? – вопрос Секачу.

– Это была очень тяжелая игра, так как все команды в начале сезона играют с большим желанием, на больших скоростях. Мы проявили характер сегодня, поэтому победили.

– Вы набрали первое очко в сезоне?

– Мы играли в большинстве, а с Марковым оно работает очень здорово. Я получил пас, нанес бросок, и там уже Федор Малыхин забил. Не стал сам идти на ворота, так как не все получается сейчас, а решил просто бросить.

– Вы же с Марковым играли в "Монреале"?

– Да, мы хорошо знаем друг друга. Он прекрасно говорит по-английски и помогает легионерам в "Ак Барсе". Здорово, что у нас в команде такой игрок. Он обладает огромным опытом. 15-16 лет в НХЛ этим не каждый может похвастаться.