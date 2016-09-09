Иржи Секач: "Ак Барс" провел собрание без тренеров и обсудил свою игру"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (4:1) в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что изменения в игре команды связаны с разговором в команде. Форвард рад, что беседа принесла результат.

- Вы смогли сами ответить на свои же слова о плохой атаке команды, забросив шикарную шайбу.

- Азеведо дал хороший пас, я знал, что он сыграет именно так, поэтому шел в зону на скорости. Я знаю, что для защитников очень тяжело играть против быстрого соперника, поэтому решился на обводку, здорово, что получилось.

- Ожидали, что вратарь тоже уедет в сторону?

- Видимо, он тоже купился на обводку, я показал бросок, но увел шайбу в сторону. Опять же, я был на скорости - и вратарям, и защитникам тяжело в такой ситуации.

- За счет чего так сильно изменилась игра команды?

- У нас было собрание только из игроков, на котором мы поговорили о ситуации и выяснили, что нужно сделать, чтобы начать побеждать. Именно так мы и должны играть - уверенно, держать шайбу, а не просто отбрасывать ее. Я рад, что все сработало, вот это чувство мне нравится, а не злость от поражений.