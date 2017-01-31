Иржи Новотны: "У "Трактора" два великолепных вратаря"

Форвард "Трактора" Иржи Новотны считает, что челябинская команда имеет двух великолепных вратарей, однако игроки также должны помогать голкиперам. Павел Францоуз занимает первое место в КХЛ по проценту отраженных бросков (95,2).

- У нашей команды два великолепных вратаря, весь сезон, в каждой игре они позволяют нам рассчитывать на победу, - цитирует "Р-Спорт" Новотны. - Благодаря Францоузу и Демченко мы могли победить, забив один-два гола за матч. В этом сила команды. Так "Трактор" и шел весь сезон, добиваясь результата за счет игры вратарей, игры в защите. Команда обязательно должна помогать вратарям, в последних матчах мы недостаточно хорошо помогаем, отсюда и неудачная серия.

И, конечно, нам нужно сильно прибавлять в плане розыгрыша большинства. Именно в большинстве можно забить эти один-два гола, которые принесут тебе победу при грамотной игре в защите. Отзащищался, забил в большинстве, взял очки и идешь дальше.