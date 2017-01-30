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Иржи Новотны: "Трактор" слабо провел январь, играл не как одна команда"

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Форвард "Трактора" Иржи Новотны заявил, что его команде нужно полностью менять игру, чтобы стать угрозой для соперников в плей-офф. На данный момент челябинский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В январе "Трактор" победил лишь в трех матчах из 12 проведенных. На счету 33-летнего Новотны 6 (2+4) очков в 17 встречах.

– Конечно, в плане уверенности в матче со СКА (3:5) для меня было важно забить, набрать очки, но команда снова проиграла, поэтому причин для радости нет, – цитирует "Р-Спорт" Новотны. – Мы очень слабо провели январь, не играли как одна команда. Сейчас мы обескуражены своей игрой, и нужно сильно прибавлять, нужно менять игру полностью, если мы хотим чего-то добиться в плей-офф, если хотим быть угрозой для нашего соперника в плей-офф. В команде собрано много ветеранов, много лидеров, которые понимают, что нужно делать.

Пожалуй, мы и сами немного удивлены, что остаемся четвертыми в конференции, несмотря на неудачную серию. Но до этих десяти игр, в которых мы одержали только две победы, было еще больше сорока матчей, и наше четвертое место – это результат работы на протяжении всего сезона.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170130/1115638617.html

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