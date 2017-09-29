Иржи Новотны: "Пропускать три гола в меньшинстве за игру никак нельзя"

Форвард "Лады" Иржи Новотны после поражения от "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ​ посетовал на слабую игру в меньшинстве. Также он отметил, что ему необходимо немного игровой практики, чтобы набрать форму после травмы.

– Мы сыграли неплохо, можно даже сказать хорошо, - цитирует пресс-служба клуба Новотны. - Забили, старались, очень хорошо сыграл наш вратарь. Боролись до конца и заслуживали как минимум два очка.

– "Лада" неплохо играла в меньшинстве в предыдущих матчах, но на этот раз соперник реализовал все три удаления. Что не получилось?

– Нужно посмотреть видео и разобрать эти моменты. У них хорошее большинство, но нам пропускать три гола в меньшинстве за игру никак нельзя. Это слишком много. Очки забирает тот, кто использует свои моменты в большинстве.

– Вы вернулись в строй после травмы, как самочувствие после двух тяжелых матчей?

– Сейчас все нормально, нужно немного игровой практики, чтобы набрать форму.

– Победа в предыдущем матче разгрузила команду в психологическом плане?

– Без сомнений, можно сказать и так. Мы старались. Плохо, что не смогли забрать у "Салавата" больше одного очка.