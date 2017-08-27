Иржи Новотны: "Лада" может играть с каждым на равных. В КХЛ нет страшных соперников"

Нападающий "Лады" Иржи Новотны подчеркнул, что команда уступила магнитогорскому "Металлургу" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ из-за глупых ошибок. По его словам, эта встреча показала, что тольяттинцы могут играть с каждым соперником на равных.

– Матч с "Металлургом" показал, что в КХЛ мы можем играть на равных с каждым. Это – сто процентов! Страшных соперников в лиге нет, – приводит пресс-служба тольяттинцев слова Новотны. – А уступили мы из-за наших глупых ошибок. Ведь начали очень хорошо, повели 2:0.

И пусть потом стали проигрывать 2:3, смогли переломить ход встречи и снова повести. Это говорит о том, что у команды есть характер. Но у нас такой коллектив, что побеждать мы можем, только если все у нас выкладываются на сто процентов, ведь в составе много молодежи. А если три-четыре человека будут выпадать, то результата не будет. Нужны все!

– Получили ли вы удовольствие от того хоккея, который показала "Лада" в матче с "Магниткой"?

– Да. Мы играли быстро, хорошо. И именно такой хоккей мы хотим демонстрировать своим болельщикам. Но нам нужно играть так не 20 минут и не 40, а 60.