Интервью дня. "Проигрываем, но все нормально"

Необычное интервью во время перерыва матча регулярного чемпионата КХЛ между "Трактором" и ЦСКА (0:3) дал защитник челябинской команды Данил Мамаев. Он счел нормальным то, что его команда после двух периодов проигрывала со счетом 0:2.

– Проигрываете 0:2. Что происходит?

– Да ничего, все нормально.

– Как нормально? Проигрываете же.

– Да ну и ладно. Сейчас, может, отыграемся.

– А в чем дело? Психологические причины, моментов не хватает, соперник не дает играть?

– Да нет никакого психологического напряжения. Просто не забиваем, не реализуем свои моменты. А так создаем, все нормально.

– Что нужно подтянуть, чтобы реализовывать моменты?

– (вздыхает) Думаю, что нужно собраться немножко, попадать в ворота.