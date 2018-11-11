Интересуется ли СКА Нюландером? Отвечает Роман Ротенберг

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал интерес петербургского клуба к шведскому форварду Вильяму Нюландеру, который так и не подписал контракт с "Торонто".

– В сети появились майки СКА с фамилией Вильяма Нюландера. Ваш клуб заинтересован в этом игроке?

– Сейчас легко сделать дизайн маек. Можно вас одеть в нашу майку и разместить фото в интернете. Поэтому не вижу смысла комментировать этот вопрос.

В КХЛ права на Нюландера принадлежат "Авангарду". Ранее главный тренер Боб Хартли опроверг интерес "Ястребов" к скандинавскому форварду. (Евгений Белоусов)