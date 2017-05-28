Индрашис продлил контракт с рижским "Динамо"

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего сборной Латвии Микса Индрашиса заявил, что игрок продлил контракт с рижским "Динамо". Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

– Индрашис принял квалификационное предложение "Динамо" и продлил контракт с клубом на один сезон, – цитирует "Р-Спорт" Черных. – Мы вместе с игроком решили, что этот вариант наиболее приемлемый на данный момент.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Индрашис набрал 23 (11+12) очков в 53 матчах, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в 7 матчах чемпионата мира.