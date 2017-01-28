Индрашис помог рижскому "Динамо" обыграть "Автомобилист"

Рижское "Динамо" одержало победу над "Автомобилистом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Марис Бичевскис, Эдгарс Кулда, Филипп Толузаков, а победу латвийскому клубу в дополнительное время принес Микс Индрашис. У гостей отличились Михал Чайковски, Рок Тичар и Петр Коукал.

Рижане одержали четвертую победу в последних пяти играх чемпионата и занимают последнюю строчку на "Западе", "Автомобилист" идет на 11-м месте на "Востоке".

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Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Автомобилист" – 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бичевскис – 8 (Индрашис), 9:09 – 1:0. Кулда – 3 (Головков), 14:05 – 2:1. Чайковски – 4 (бол., Василевский), 14:05 – 2:1. Толузаков – 4 (Индрашис, Галвиньш), 44:02 – 3:1. Тичар – 13 (Голышев, Чайковски), 51:21 – 3:2. Коукал – 10 (Чесалин), 59:54 – 3:3. Индрашис – 10 (Галвиньш, Дарзиньш), 63:53 – 4:3.

Вратари: Седлачек – Сохатский (58:30 – 59:54).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 27 (12+2+7+6) – 35 (4+12+18+1).

Судьи: Балушка, Белов.