Илья Зубов: "В первый раз Еременко меня переиграл. Пришлось отыгрываться"

Нападающий "Авангарда" Илья Зубов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (3:2 Б) отметил, что травма его не беспокоит, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Дисциплина – это приоритет "Авангарда", – сказал Зубов. – Будем требовать это друг от друга. Не все получается, как хотелось бы, но мы исправим это в ближайшее время. Травма не беспокоит – если я на льду, значит все нормально. Второй период нас немного подломил, но мы смогли найти силы и взять два очка.

– "Динамо" было сильным раздражителем?

– Наша задача – побеждать в каждой игре. Сейчас все соперники хороши. Нужно работать и выигрывать.

– Заранее знали, как исполнять решающий буллит?

– Нет, действовал по ситуации. В первый раз Еременко меня переиграл. Пришлось отыгрываться.