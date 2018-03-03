Илья Зубов: "Удивительно, что "Авангард" был вне зоны плей-офф"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов в интервью официальному сайту клуба отметил, что был удивлен положению "Авангарда" в турнирной таблице. Напомним, что команды встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ, первый матч – 4 марта.

– Состояние отличное, все в ожидании начала плей-офф, поэтому готовимся в обычном режиме и настраиваемся на первую игру серии.

– Ранее Вы выступали за "Авангард". Насколько сильно изменилась команда после вашего ухода?

– Не знаю, что у них там происходит в этом году, но, это изначально была сильная команда. Они всегда попадали в плей-офф, а в этом сезоне было удивительно, когда они были вне зоны плей-офф. Но видите, в последней игре "регулярки" залезли. Серия нам предстоит тяжелая, у них хорошая, молодая команда, хороший тренер пришел. Естественно, легких игр не будет и график тяжелый, четыре матча за пять дней. Нужно будет поработать.

– Какие факторы станут ключевыми в этой серии?

– Думаю, что на первый план выйдут самоотдача и характер.

– В этом сезоне "Авангарду" сопутствуют всякого рода скандалы.

– Не знаю, не обращаю на это внимание. Мне неинтересно, что происходит там у них и, вообще, стараюсь не читать прессу.