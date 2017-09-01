Илья Зубов: "Салават Юлаев" хотел вернуть должок перед своими болельщиками"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (11:3) подчеркнул, что крупная победа придаст команде уверенности. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет две голевые передачи.

– Вчера спрашивали, как мы себя чувствуем, сегодня мы показали это, – цитирует клубная пресс-служба Зубова. – Думаю, комментариев здесь не нужно. Все вышли мобилизованные, мы знали, за чем идем и хотели вернуть должок перед своими болельщиками. Надеюсь, такая крупная победа придаст команда уверенности.

– Сегодня ваше звено играло просто феерически, вы "творили" на льду. Хотели забить много голов?

– Нет, мы играем на команду и стараемся, чтобы выиграла команда. У нас есть задача, мы стараемся ее выполнять, поэтому никаких личных амбиций здесь быть не должно, иначе мы ничего не добьемся.

– На "Уфа-Арене" ваша команда столь крупно еще не побеждала. Вы об этом знали?

– Нет, впервые узнаю. Но это хорошо, приятно делать рекорды, они для этого и существуют. Мы рады, что сегодня все так получилось. Надеюсь, что и дальше будет так же все хорошо, и мы будем дальше работать.

– На вашем счету уже пять результативных передач на старте чемпионата, но пока не удается забить. Не переживаете по этому поводу?

– Нет, абсолютно не переживаю. Пока что у партнеров получается, у меня хорошие партнеры, поэтому дай Бог пусть забивают и дальше. Мое время еще придет.