Илья Зубов: "Салават Юлаев" хочет закончить серию в Омске"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов выразил надежду, что уфимцам удастся завершить серию 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции против "Авангарда" в следующей игре. Уфимцы после сегодняшней победы (2:1) повели в сериии (3-2).

- Все всё понимают. Счет в серии был равным, поэтому необходимо было выигрывать, чтобы повести в счете, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Зубова. - Надеемся, что нам осталось сделать крайний шаг, и мы хотим закончить серию в Омске. Сегодня все ребята – молодцы, все отработали. Кемпа – молодец, забил два хороших гола и мы победили.

- С каждым матчем серии забивается все меньше шайб. Команды стали строже действовать в обороне?

- Наверное, да. Стали больше уделять внимание обороне. Мы понимаем, что открытый хоккей зрителям нравится, но нас это не особо устраивает.

- Вы пропустили один из матчей серии. Как смотрелась игра с трибун?

- Скажу так: на льду чувствуешь себя лучше, чем на трибуне.