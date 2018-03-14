Илья Зубов: "Салават" доминировал весь овертайм, поэтому победил заслуженно"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов после победы над "Авангардом" (3:2 ОТ) в седьмом матче серии плей-офф отметил, что в команде не возникло паники после того, как соперник сравнял счет за 17 секунд до конца третьего периода.

– Тяжелая игра, сумасшедшая поддержка трибун, болельщики супер, они поддержали нас сегодня. Все ребята – молодцы, выстояли, пластались. Все без исключений молодцы, поэтому готовимся к следующей серии. Было тяжело, у них хорошая команда, но сильнейший идет дальше.

– В концовке, когда "Авангард" сравнял счет, что творилось на скамейке?

– Ничего страшного, на скамейке все было на позитиве. В перерыве переговорили, ничего не случилось. Мы продолжали гнуть свою линию и довели игру до победы. Считаю, что мы доминировали весь овертайм, поэтому победили заслуженно.

– Вам, как капитану, насколько тяжело было в эмоциональном плане заводить команду на овертайм или этого не надо было делать?

– Не надо было делать. Все понимали, что один гол решит все, поэтому настрой был только на победу.

– И если можно несколько слов о "Тракторе" – сопернике "юлаевцев" по следующему раунду плей-офф.

– Еще не разговаривали, не разбирали, в плей-офф за ними не смотрели, потому как играли параллельно. Насколько я знаю, у них хорошая команда. Будем готовиться, тренеры подскажут что делать. Нужно немного отдохнуть и перевести дух.