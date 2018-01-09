Илья Зубов: "Оказались не готовы к активной игре "Торпедо"

Форвард "Салавата Юлаева" Илья Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (4:3 Б) отметил, что команде пришлось тяжело в конце третьего периода, когда уфимцы смогли сравнять счет.

- Хорошая игра получилась, в Нижнем Новгороде всегда отличная атмосфера на матчах, поэтому и играется в удовольствие, - приводит "Р-Спорт" слова Зубова. - Пришлось очень тяжело, пропустили шайбу в самом конце третьего периода. Ребята не опустили рук, не сдались, хорошо, что успели сравнять счет за минуту до конца и добились ничьей. Радует, что смогли взять два очка сегодня, продолжаем выездную серию.

Ожидали, что "Торпедо" с самого начала начнет играть активно, знали об этом, но где-то, видимо, оказались к этому не до конца готовы. Может быть, немного недонастроились. Потом в перерыве переговорили, внесли коррективы в игру. Хорошо, что удалось быстро забросить две шайбы в начале второго периода.