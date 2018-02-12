Илья Зубов – о паузе на Олимпиаду: "Заскучал без хоккея!"

Нападающий "Салавата Юлаева" Илья Зубов в интервью официальному сайту клуба отметил, что команде тяжело дались первые тренировки после паузы. Форвард заявил, что скучает без хоккея. В этом сезоне он провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (4+15) очков.

– "Олимпийская" пауза почти на середине. Как оцените свою форму, не растеряли ли кондиции?

– Естественно, мы тренировались, когда все отдыхали. Была пауза в десять дней безо льда, поэтому сейчас, на первой тренировке, было тяжеловато. Все ребята поддерживали форму в зале, поэтому, надеюсь, в следующую пару дней уже нормально будет все.

– Похоже на вторую "предсезонку".

– Уверен, что будет нелегко, но мы понимаем, для чего это делаем, потому что впереди плей-офф и надо готовиться.

– До матча с "Нефтехимиком" неделя. Не заскучали без хоккея?

– Заскучал!