Илья Зубов: "Не вижу проблем подготовиться к игре после Матча звезд, надо играть в таких условиях"

Нападающий "Спартака" Илья Зубов подчеркнул, что не переживает из-за календаря КХЛ. Форвард 20 января принял участие в Матче звезд КХЛ, а уже 21 января выйдет на лед в игре регулярного чемпионата против "Торпедо".

- Все в одинаковых условиях, поэтому не вижу проблем подготовиться к ближайшей игре, - цитируют "Известия" Зубова. - Главное, что получился праздник. Теперь уже от нас, хоккеистов, зависит, сможем ли мы быстро подготовиться и переключиться с Матча звезд на официальные игры КХЛ. Ничего не поделать – надо играть в таких условиях. Тем более, когда есть возможность поехать на такое яркое мероприятие – настоящий праздник, где увидел многих друзей и пообщался с ними. Атмосфера и организация очень понравились.